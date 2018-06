Tara care cere bani ca sa intri pe Facebook

Ziare.

Vestea buna este ca masura i se aplica doar unei tari africane. Parlamentul din Uganda a adoptat o lege prin care se impune o taxa de 200 de silingi (cinci centi) pe zi pentru utilizatorii platformelor sociale.Legea va intra in vigoare in luna iulie si deocamdata nu a fost precizat modul in care taxa va fi aplicata si colectata.Ministrul Finantelor, David Bahati, a declarat ca scopul legislatiei este acela de a genera venituri pentru serviciile publice. Acesta respinge ingrijorarea ca legea ar putea limita utilizarea Internetului.