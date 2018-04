Te gandesti sa-ti stergi contul de Facebook? Oamenii de stiinta au alta parere

Ziare.

Totusi, sa nu aiba cea mai mare retea sociala din lume si parti bune? Cateva studii citate de Futurism sugereaza ca ar exista cateva si par demne de a fi luate in considerare inainte de a apasa butonul "Delete".Intr-un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Queensland, Australia, pe tema relatiei dintre Facebook si stres, pe un esantion de 138 de utilizatori activi, se arata ca, intr-adevar, o pauza de cinci zile de la like-uri, share-uri si postari a redus nivelul de cortizol, hormonul stresului, in randul participantilor.Pe de alta parte, desi s-a observat o imbunatatire la nivelul stresului, starea de bine a oamenilor a fost afectata, iar participantii si-au exprimat nerabdarea de a-si relua activitatea pe Facebook, mai arata studiul publicat luna trecuta in Journal of Social Psychology.In plus, oamenii nici nu au observat scaderea nivelului cortizolului, sustinand ca se simt la fel de stresati ca inainte de a lua aceasta pauza.Mai mult, alte studii au indicat faptul ca Facebook te poate ajuta sa faci fata stresului.Astfel, cercetatorul Renwen Zhang de la Northwestern University a realizat un sondaj in randul a 560 de studenti activi pe Facebook, concentrandu-se pe utilizarea retelei pentru a dezvalui informatii cu privire la evenimentele stresante din viata lor.In studiul publicat anul trecut in Computers in Human Behavior, Zhang arata ca faptul ca si-au impartasit nemultumirile pe Facebook i-a ajutat pe studenti sa faca fata mai bine situatiilor stresante, datorita sprijinului aratat de prietenii lor sub forma de incurajari, sfaturi etc. Acest lucru i-a facut sa se simta mai multumiti in legatura cu viata lor si mai putin deprimati.C.S.