Trucul pe care putini il folosesc: Cum descarci toate pozele de pe Facebook

Ziare.

com

Daca deschizi o poza postata pe Facebook, de tine sau de altcineva, in dreapta jos exista un buton de download. Prin intermediul acelei functii, un simplu tap este suficient pentru a descarca o imagine care te incanta sau pe care nu o mai ai in telefon sau pe computer.Ce faci insa daca vrei sa renunti la contul de Facebook si ti-ai dori sa nu pierzi nicio fotografie pe care ai postat-o in ultimii 10 ani?Daca urmezi cativa pasi simpli, vei invata imediat cum iti descarci toate fotografiile postate pe Facebook dintr-un foc.