Un studiu riguros ne arata de ce ar trebui sa ne stergem contul de Facebook

De-a lungul timpului, mai multi experti si chiar oameni implicati in dezvoltarea site-ului au sustinut ca Facebook ne provoaca dependenta, folosind un sistem de recompense care functioneaza similar cu modul in care apare dependenta de jocuri de noroc sau chiar de diverse substante, scrie The Guardian Daca vreti sa va simtiti mai bine, stergeti-va contul de Facebook, recomanda autorii studiului "Efectele social media asupra starii de bine" () . Nu este prima data cand auzim acest sfat din gura unor specialisti, dar studiul cercetatorilor de la Universitatea Stanford si Universitatea din New York este considerat una dintre cele mai riguroase examinari a efectelor pe care le are renuntarea la Facebook.Deconectarea are o serie de efecte pozitive care duc la imbunatatirea starii de bine, mai putina polarizare politica si inseamna mai mult timp petrecut cu prietenii si familia. Pe de alta parte, inseamna si un consum mai redus de stiri, deci oameni mai putin informati.Studiul a fost realizat pe un esantion de 2.844 de utilizatori Facebook. La solicitarea cercetatorilor, jumatate dintre acestia si-au dezactivat conturile pentru o luna. Participantii au fost platiti pentru efort, iar conturile au fost monitorizate pentru ca cercetatorii sa fie siguri ca cerinta lor este respectata.Autorii studiului au verificat regulat care este starea celor care au trecut prin acest proces de "detoxifiere" de Facebook."Dezactivarea a dus la imbunatatiri mici, dar semnificative in ceea ce privete starea de bine si in special in ceea ce priveste fericirea auto-declarata, satisfactia cu viata, depresia si anxietatea", se mentioneaza in studiu.Mai mult, o parte dintre participantii care renuntasera temporar la Facebook au continuat sa evite site-ul si dupa incheierea studiului.C.S.