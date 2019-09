Liverpool risca sa fie exclusa din Cupa Ligii: Greseala incredibila comisa de campioana Europei

Ziare.

Potrivit celor de la The Athletic , Liga Profesionista din Anglia cerceteaza in aceasta perioada cazul fotbalistului Pedro Chirivella.Acesta a fost utilizat de "cormorani" in repriza secunda a meciului cu MK Dons, din turul III din Cupa Ligii, insa se pare ca nu avea drept de joc!Sursa citata scrie ca Chirivella, care nu a aparut la prima echipa a lui Liverpool in ultimii trei ani, nu indeplinea criteriile de inregistrare pentru aceasta competitie.Gruparea engleza a fost notificata cu privire la ancheta si colaboreaza cu forul fotbalistic.Liverpool a castigat cu scorul de 2-0 duelul cu MK Dons din Cupa Ligii.M.D.