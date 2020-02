Cum poate pierde Liverpool titlul in Anglia, desi are 22 de puncte avans, din cauza epidemiei de coronavirus

Ziare.

Insa exista sanse reale ca Liverpool sa nu bifeze titlul nici in acest an, iar de vina este aceasta epidemie de coronavirus atat de bine cunoscuta deja in toata lumea. Guvernul britanic ar putea decide anularea competitiilor sportive din Albion pentru urmatoarele doua luni, initiindu-se deja discutii oficiale pe aceasta tema, dupa cum anunta cotidianul The Telegraph Daca sezonul va fi inghetat in aceasta editie de Premiership, nu se va putea ajunge la un final din cauza unui program si asa super incarcat. Ar exista atunci doua variante: ori validarea rezultatelor din momentul suspendarii, ori anularea acestora.In prima varianta, Liverpool ar primi trofeul de campioana, avand acum 22 de puncte avans fata de City in clasament. Dupa 27 de etape, echipa lui Jurgen Klopp are 26 de victorii si o remiza, un adevarat record pentru fotbalul englez.Varianta a doua insa sustine practic ca sezonul s-ar relua de la zero in toamna, cu un titlu care nu s-ar acorda, in plus nu ar retrograda si nu ar promova nicio echipa.Liverpool asteapta acest titlu de 30 de ani, nefiind niciodata incoronata campioana in noul format al campionatului englez, Premier League.Exista deja o tara din Europa care a suspendat campionatul de teama coronavirus pe o perioada nedeterminata. E vorba de Elvetia, sefii Ligii din Tara Cantoanelor amanand campionatul dupa ce deja 15 persoane din tara au fost depistate pozitiv cu COVID-19.Amintim ca in Romania sunt trei persoane infectate pozitiv cu coronavirus.D.A.