De ce nu se poate lupta Liverpool pentru trofeul Campionatului Mondial al cluburilor, chiar daca tocmai a cucerit Champions League

Dar, in ciuda succesului de sambata cu Tottenham, Liverpool nu va avea ocazia sa isi mai poate asigura un trofeu in 2019. Si asta pentru ca FIFA doreste sa schimbe din temelii formatul CM al cluburilor, iar acesta sa fie organizat o data la 4 ani.Turneul va reveni asadar in calendarul competitional in 2021, iar planurile celor de la FIFA sunt ample.Ei planuiesc un format cu 24 de echipe din lume, o competitie din 4 in 4 ani, in perioada iunie - iulie, cu sase echipe din America de Sud, cate trei din Asia, Africa si America Centrala, una din Oceania plus castigatoarele UEFA Champions League si Europa League, dupa cum scrie cotidianul englez Daily Mirror Campionatul Mondial al cluburilor este o inventie a FIFA, care a schimbat in ultimii ani formatul Cupei intercontinentale, care se desfasura intre campioana din Champions League si detinatoarea Copei Libertadores, din America de Sud. Real Madrid a castigat ultimele 3 editii, castigand finale cu Kashima Antlers din Japonia, Gremio din Brazilia si Al-Ain din Emirate. Ultimele doua competitii s-au desfasurat in Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite.2-0 a fost scorul pentru Liverpool in finala de sambata cu Tottenham. Urmatoarea finala europeana pentru LFC va fi pe 14 august, in Supercupa Europi, meci care se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Besiktas.D.A.