Doua recorduri majore atinse in Liga Campionilor dupa penaltiul transformat de Salah in debutul finalei cu Tottenham

In secunda 22 a partidei, Sissoko a facut hent in careu, iar arbitrul Damir Skomina din Slovenia nu a ezitat si a aratat punctul cu var.Este asadar cel mai rapid penalti din istoria Ligii Campionilor, depsind vechiul record, din 2005, cand la meciul dintre Werder Bremen si Panathinaikos se dicta 11 metri in minutul 1,45.De asemenea, golul lui Salah din minutul 2 a urcat pe locul 2 in clasamentul celor mai rapide goluri din finalele Champions League, nereusind totusi sa treaca de Paolo Maldini, fotbalist care, in 2005, marca in secunda 51, intr-o finala Milan - Liverpool celebra, in care englezii au intors de la 0-3 la pauza si au castigat la loviturile de la 11 metri.Liverpool a invins Tottenham cu 2-0 in finala de pe Wanda Metropolitano din Madrid, golurile fiind marcate de Salah in minutul 2 si Origi in mintul 90.Este pentru a sasea oara cand gruparea "cormoranilor" cucereste Cupa/ Liga Campionilor , depasind formatii cu "pedigree" in Europa cum ar fi Barcelona sau Bayern, care au 5 trofee in istoria lor de acest gen.Pentru LFC urmeaza Supercupa Europei pe 14 august cu Chelsea , la Istanbul.