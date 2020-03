Iata care e echipa cu cel mai scump lot din intreaga lume

Ziare.

La fiecare club, sunt luati in considerare cei 20 de fotbalisti care au cel mai mare salariu. Pentru a stabili valoarea jucatorilor, CIES a tinut cont de mai multe variabile, printre care varsta, performantele, valoarea economica a clubului sau inflatia.Liverpool mai are nevoie de sase puncte pentru a castigat matematic Premier League, campionat ce a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Echipa antrenata de Juergen Klopp a castigat anul trecut Liga Campionilor. In actual editie a celei mai importante competitii europene intercluburi, ea a fost eliminata in optimi de finala de Atletico Madrid In clasamentul realizat de CIES, Liverpool este urmata de o rivala din Premier League, Manchester City (1,361 miliarde de euro), de cei doi giganti ai fotbalului spaniol, FC Barcelona (1,170) si Real Madrid (1,100 miliarde), si de alte formatii din Anglia, Chelsea (1,008 miliarde) si Manchester United (1,007 miliarde).Potrivit CIES, valoarea lotului lui Chelsea a crescut puternic dupa ce londonezii au fost nevoiti sa foloseasca multi jucatori tineri in urma interdictiei de a face transferuri, impusa de FIFA Pe locul 7 este Paris Saint-Germain (979 milioane). In top 10 se mai afla Atletico Madrid (836 milioane), Tottenham Hotspur (787 milioane) si Juventus (783 milioane).Surprinzator, dintre echipele germane cel mai scump lot il are Borussia Dortmund (756 milioane), in timp ce Bayern Munchen este doar pe locul 2 in Bundesliga (716 milioane).Pe ultimul loc este echipa germana Paderborn (37 milioane).Cea mai ridicata cota de piata o are Kylian Mbappe, atacantul de 21 de ani al lui PSG , campion mondial cu nationala Frantei.