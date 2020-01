Iata care este cea mai fair-play echipa din Europa: Cum se prezinta clasamentul in Liga 1

Ziare.

Echipa antrenata de Juergen Klopp are in medie 8,14 faulturi pe meci. Faptul ca Liverpool are cele mai putine faulturi este legat partial de stilul de arbitraj mai putin strict din Premier League, unde au fost fluierate in medie 20,4 faulturi pe meci, fata de media de 27,2 faulturi in cele 35 de competitii analizate.Liverpool este urmata de modesta Silkeborg, lanterna rosie in campionatul Danemarcei (8.89), Hamburger SV, din divizia a doua germana (8,94), echipa finlandeza FC Honka (9,10), formatia engleza Newcastle United (9,24) etc.Opt echipe din Premier League sunt in primele 18 locuri in acest clasament: Liverpool, Newcastle, Bournemouth, Leicester, Chelsea, Norwich, Tottenham si Manchester City.Cele mai putine faulturi fluierate de arbitri sunt in campionatul Angliei (o medie de 20,4 pe meci), care este urmat de cel al Danemarcei (21,0) si cel Olandei (21,6).La polul opus sunt sase campionate din Europa de Est: Serbia (34,9), Bulgaria (31,6), Cehia (31,4), Romania (31,0), Polonia (30,9) si Ucraina (30,5).FC Voluntari, ultima clasata in Liga I, are cele mai putine faulturi comise in acest campionat, in medie 12,90 pe meci.FC Voluntari, cu 12,90 faulturi pe meci, este urmata de:Astra Giurgiu 14,18CFR Cluj 14,45Dinamo Bucuresti 14,86FC Viitorul 14,95Chindia Targoviste 15,41FCSB 16,29Academica Clinceni 16,50Sepsi OSK 16,50Universitatea Craiova 16,86Gaz Metan Medias 16,95FC Botosani 16,95Politehnica Iasi 17,27FC Hermannstadt 18,77Liga I este unul din campionatele din Europa unde se faulteaza cel mai mult, doar trei ligi devansand din acest punct de vedere campionatul Romaniei.Hamburger SV are cele mai putine faulturi fata de media campionatului sau (-32%), urmata de Slovan Bratislava, liderul campionatului Slovaciei (-29%), si de Sahtior Donetk, liderul din Ucraina (-27%).Cele mai multe faulturi le are echipa sarba Vojvodina Novi Sad, in medie 22,9 pe meci. Cele mai multe faulturi fata de rivalele din campionat le are formatia slovaca Zlate Moravce (+38%).