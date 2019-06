Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, reactie de neuitat dupa prima Liga a Campionilor din cariera

Ziare.

Jurgen Klopp a dedicat victoria fanilor "cormorani" la final de partida, fani care au realizat o atmosfera fabuloasa pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, "casa" celor de la Atletico Madrid "Au fost circumstante complicate. Ambele echipe au luptat enorm. Nu a fost despre spectacol, a fost doar despre victorie. Jucatorii au facut o treaba extraordinara, A fost un sezon lung, iar intensitatea a fost totusi atat de ridicata. E fantastic ce au reusit astazi. Inima mea e sus, in tribune, langa fani. Pentru ei am jucat. Au suferit pentru noi, ne-au sustinut necontenit. E pentru toata lumea din staff, pentru secunzi, pentru patron. Toata lumea a contribuit la aceasta performanta.Ati vazut vreodata o echipa aflata la capatul puterilor, cu rezervorul gol, care sa lupte asa? E cea mai frumoasa zi din cariera noastra! In mod normal, la 20 de minute dupa meci sunt pe jumatate beat. Acum am baut doar apa", a terminat razand declaratia sa germanul, la conferinta de presa de la Madrid.Liverpool a castigat pentru a sasea oara acest mare trofeu al Cupei/Ligii Campionilor, iar Jurgen Klopp a spart in sfarsit gheata dupa doua finale pierdute, cu Bayern in 2013 si anul trecut cu Real Madrid Citeste si:Liverpool - Chelsea va fi finala Supercupei Europei, care se va disputa in august in Turcia, pe stadionul celor de la Besiktas Istanbul D.A.