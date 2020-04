Kenny Dalglish, legenda lui Liverpool, depistat pozitiv cu coronavirus, a fost externat

Ziare.

com

Dalglish s-a internat miercuri pentru a-si trata o infectie, insa medicii au descoperit cu aceasta ocazie ca este purtator asimptomatic al noului coronavirus.Scotianul este o adevarata legenda a lui Liverpool, cu care a cucerit de trei ori Cupa Campionilor Europeni (1978, 1981, 1984), precum si sase titluri de campion al Angliei.El a tinut sa aduca un omagiu personalului sanitar britanic, pentru munca depusa in aceasta perioada. "Avem cu totii multa sansa sa ii avem. Oamenii ar putea crede ca eu am beneficiat de mai multa atentie datorita numelui meu, insa toti pacientii National Health Service primesc cea mai mare atentie", a declarat Dallglish pentru Sunday Post.Autorul a 172 de goluri in 515 meciuri disputate alaturi de "cormorani", Kenny Dalglish a devenit ulterior antrenorul lui Liverpool, traind de pe banca tehnica tragedia de pe stadionul Hillsborough, unde 96 de suporteri si-au pierdut viata in urma unei enorme busculade, pe 15 aprilie 1989.