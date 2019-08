LIVE Supercupa Europei: Liverpool - Chelsea 1-1

Ziare.

com

*apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului55 - Liverpool e echipa mai periculoasa in partea secunda, Chelsea nu mai arata mare lucru.50 - Liverpool e din nou aproape de gol, dar sutul lui Fabinho din 20 de metri trece pe langa poarta.Schimbare Liverpool: Firmino intra in locul lui Oxlade-Chamberlain.40 - Pulisic inscrie cu un sut din 15 metri, dar reusita e amanata pentru o pozitie de ofsaid!30 - Mane trimite cu capul din opt metri, mingea e retinuta de Kepa fara emotii.22 - Ce ocazie!!! Pedro trage din unghi foarte puternic, insa mingea izbeste transversala!21 - Pedro primeste intr-o pozitie periculoasa, dar Robertson il blocheaza excelent.16 - Prima ocazie a meciului! Salah patrunde in viteza in careu, trage pe jos, dar Kepa scoate superb!11 - Pedro suteaza din marginea careului, mingea se duce pe langa poarta.6 - Matip reia cu capul din sase metri, mingea ajunge in bratele lui Kepa.4 - Pulisic primeste bine in careu, dar Matip intervine excelent si il blocheaza.Adrian, Van Dijk, Gomez, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud.Liverpool este castigatoarea Ligii Campionilor, iar Chelsea a Europa League.Partida are loc pe Vodafone Park din Istanbul.Aceasta este a 44-a editie a Supercupei Europei, dar pentru prima data se vor intalni doua echipe din Anglia.Meciul este televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport si Look Sport.