Liverpool a castigat greu finala Campionatului Mondial al Cluburilor

In finala, "cormoranii" au invins cu mari emotii campioana Braziliei, Flamengo, cu 1-0, dupa prelungiri.Singurul gol al finalei a fost marcat de brazilianul Firmino, in minutul 99.Echipa lui Razvan Lucescu, Al Hilal, a incheiat pe locul 4 la aceasta editie a Campionatului Mondial al Cluburilor, dupa ce a fost invinsa in finala mica de Monterrey , la penaltiuri.Alisson - Arnold, van Dijk, Gomez, Robertson - Keita, Henderson, Chamberlain - Salah, Firmino, Mane.Jurgen Klopp.Alves - Rafinha, Caio, Mari, Luis Filipe - Arao, De Arrascaeta, Gerson - Ribeiro, Gabigol, Henrique.Jorge Jesus.Doha (Qatar).I.G.