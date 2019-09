Liverpool castiga in derbiul de la Chelsea si are sase victorii din sase meciuri in Premier League

Ziare.

com

A fost 2-1 pentru "cormorani" in partida care trebuia sa fie o revansa pentru Lampard si compania, pentru esecul din Supercupa Europei, meci care a avut loc in luna august.Golurile au fost marcate de Alexander Arnold si Firmino pentru oaspeti, care au punctat cele doua goluri in prima jumatate de ora.Kante a marcat golul de onoare pentru Chelsea in minutul 71, o reusita splendida, care ne-a adus aminte de golurile marcate de Eden Hazard pe timpuri pe Stamford Bridge, inainte de plecarea la Real Madrid Liverpool e singura formatie cu 18 puncte din tot atatea posibile, in acest start de sezon din EPL.Iata pe acest link imagini VIDEO cu golurile de mai sus.Ambele echipe veneau dupa infrangeri in Liga Campionilor, la debut de faza grupelor, LFC 0-2 in deplasare la Napoli , iar Chelsea 0-1 acasa cu Valencia.