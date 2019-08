Liverpool castiga la pas marele derbi cu Arsenal si are punctaj maxim in Premier League

Ziare.

A fost 3-1 pentru formatia lui Jurgen Klopp, proaspat castigatoare de Champions League si Supercupa Europei. Un meci dominat clar de Salah si ai sai, egipteanul marcand de doua ori, in minutele 49 si 59, primul gol venind din penalti.Al treilea gol a apartinut lui Matip, care a reluat cu capul din centrarea venita din corner a lui Arnold.Golul de onoare a lui Arsenal a venit prin Toreira in minutul 85.9 puncte din 9 asadar pentru Liverpool, care are si un golaveraj foarte bun, 9-3, fiind de departe cea mai in forma echipa din Premier League la aceasta ora, fiind si favorita numarul 1 pentru titlu.Arsenal a pierdut in luna mai finala Europa League cu Chelsea si pana la acest meci avea punctaj maxim, 6 puncte din 6.