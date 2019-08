Liverpool castiga Supercupa Europei la loviturile de departajare

Ziare.

Cele doua echipe si-au impartit momentele de dominare in startul meciului, iar prima ocazie a meciului i-a apartinut lui Salah in minutul 16, insa Kepa a scos excelent.Sase minute mai tarziu, la cealalta poarta Chelsea a fost aproape de gol, numai ca sutul puternic trimis de Pedro a izbit transversala.In cele din urma, Chelsea a deschis scorul in minutul 36, dupa o actiune creata de Pulisic, pe care Giroud a finalizat-o cu un sut pe langa portar.Liverpool a inceput mai bine partea secunda, iar in minutul 48 a venit si egalarea, Mane reusind sa bage mingea in poarta din pasa lui Firmino."Cormoranii" au dominat partea secunda, una destul de stearsa in fotbal, insa nu a reusit sa inscrie dupa ce Kepa a intervenit salvator si a scos de doua ori in aceeasi faza, in minutul 75, in fata lui Salah si Van Dijk.Meciul a ajuns in prelungiri, iar Liverpool a trecut in avantaj in minutul 95, cand Mane a marcat cu un sut imparabil sub transversala.Dupa doar 5 minute, Chelsea a egalat insa din penalti, prin Jorginho, iar soarta Supercupei s-a decis la loviturile de departajare.Aici, dupa noua goluri consecutive, Abraham a ratat pentru Chelsea, iar Liverpool a castigat astfel Supercupa Europei.5-4: Salah inscrie pentru Liverpool.4-4: Emerson inscrie pentru Chelsea.4-3: Alexander-Arnold inscrie pentru Liverpool.3-3: Mount inscrie pentru Chelsea.3-2: Origi inscrie pentru Liverpool.2-2: Barkley inscrie pentru Chelsea.2-1: Fabinho inscrie pentru Liverpool.1-1: Jorginho inscrie pentru Chelsea.1-0: Firmino inscrie pentru Liverpool.114 - Pedro trage bine din marginea careului, insa mingea se duce putin pe langa!113 - Mount suteaza puternic din marginea careului, Adrian respinge!111 - Se joaca la trecerea timpului, echipele nu isi mai asuma riscuri.104 - Chelsea e aproape de gol, dar Abraham trimite putin pe langa poarta!103 - Schimbare Liverpool: Origi intra in locul lui Mane.99 - Penalti pentru Chelsea, dupa un fault comis de Adrian asupra lui Abraham!98 - Ce ocazie!!! Adrian intervine excelent si salveaza un gol ca si facut la sutul lui Abraham!Schimbare Liverpool: Alexander-Arnold intra in locul lui Robertson.90 - 2 minute suplimentare.90 - Zouma se inalta in careu si trimite cu capul, dar mingea trece peste poarta.85 - Schimbare Chelsea: Tomori intra in locul lui Christensen.83 - Chelsea inscrie prin Mount, dar reusita e anulata corect pentru o pozitie de ofsaid.79 - Azpilicueta vede cartonasul galben.75 - Ce ocazie!!! Kepa scoate de doua ori in aceeasi faza la suturile periculoase trimise de Salah si Van Dijk din fata portii!74 - Dubla schimbare Chelsea: Abraham si Mount intra in locul lui Giroud si Pulisic.70 - Chelsea incearca sa fie mai prezenta in ofensiva in ultimele minute, dar nu avem faze de poarta.64 - Schimbare Liverpool: Wijnaldum intra in locul lui Milner.62 - Corner pentru Chelsea, dar defensiva lui Liverpool respinge.55 - Liverpool e echipa mai periculoasa in partea secunda, Chelsea nu mai arata mare lucru.50 - Liverpool e din nou aproape de gol, dar sutul lui Fabinho din 20 de metri trece pe langa poarta.Schimbare Liverpool: Firmino intra in locul lui Oxlade-Chamberlain.40 - Pulisic inscrie cu un sut din 15 metri, dar reusita e amanata pentru o pozitie de ofsaid!30 - Mane trimite cu capul din opt metri, mingea e retinuta de Kepa fara emotii.22 - Ce ocazie!!! Pedro trage din unghi foarte puternic, insa mingea izbeste transversala!21 - Pedro primeste intr-o pozitie periculoasa, dar Robertson il blocheaza excelent.16 - Prima ocazie a meciului! Salah patrunde in viteza in careu, trage pe jos, dar Kepa scoate superb!11 - Pedro suteaza din marginea careului, mingea se duce pe langa poarta.6 - Matip reia cu capul din sase metri, mingea ajunge in bratele lui Kepa.4 - Pulisic primeste bine in careu, dar Matip intervine excelent si il blocheaza.Adrian, Van Dijk, Gomez, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud.Liverpool este castigatoarea Ligii Campionilor, iar Chelsea a Europa League.Partida are loc pe Vodafone Park din Istanbul.Aceasta este a 44-a editie a Supercupei Europei, dar pentru prima data se vor intalni doua echipe din Anglia.Meciul este televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport si Look Sport.