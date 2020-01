Liverpool invinge pe Manchester United in marele derbi si se indreapta spre un titlu atat de visat (Video)

Ziare.

Baietii lui Jurgen Klopp au mai oferit o demonstratie de forta duminica seara, in aceasta victorie cu United, 2-0, dupa un meci in care gazdele au avut si un gol anulat in prima parte.Golurile au fost marcate de Van Dijk in minutul 14 si de Mo Salah in minutul 93.Reusita olandezului a venit dupa un corner batut de pe partea dreapta, corner batut de Alex Arnold, iar lovitura de cap a celui mai bun fundas din lume a fost una napraznica, fara sanse pentru ibericul De Gea.Golul de 2-0 a venit prin Mo Salah, care a primit o pasa geniala din partea portarului Allison, o degajare dupa un corner al celor la United, degajare care l-a gasit pe Salah singur in partea adversa, sprint imposibil de ajuns si sut imparabil pe langa acelasi fatidic De Gea.In minutul 24 din prima parte, Roberto Firmino a marcat si el un gol, care a fost insa anulatprin consultarea tehnologiei VAR."Cormoranii" se distanteaza la 16 puncte de Manchester City , ocupanta locului doi din Premier League, dupa aceasta etapa . 64 de puncte are acum Liverpool, care are 21 de victorii si doar un singur egal in sezon, egalul din turul cu Man.United, scor 1-1.United ramane pe 5 cu 34 de puncte, la egalitate cu Wolverhampton.Echipele de start:Liverpool (4-3-3): Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino.Manchester United (4-2-3-1): David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof, Brandon Williams, Daniel James, Nemanja Matic, Fred, Andreas Pereira, Luke Shaw, Anthony Martial.Cele doua goluri le puteti urmari in imagini VIDEO chiar aici