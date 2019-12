Liverpool, invinsa cu 5-0 in Cupa Ligii Angliei

Ziare.

"Cormoranii" au fost fortati sa alinieze o echipa plina de tineri, dupa ce lotul lui Jurgen Klopp s-a deplasat la Campionatul Mondial al Cluburilor in aceasta perioada.Media de varsta a fost astfel de 19 ani si 182 de zile, aceasta fiind cea mai tanara echipa folosita de Liverpool in intreaga istorie.De altfel, cei mai in varsta jucatori ai lui Liverpool au fost Pedro Chirivella si Isaac Christi-Davies, care au 22 de ani.In plus, Jurgen Klopp nu s-a aflat pe banca, locul sau fiind luat de Neil Critchley, antrenorul de la U-23.Golurile au fost marcate de Houritane '14, Boyes '17 (autogol), Kodja '37, '45 si Wesley '90.C.S.