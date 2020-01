Liverpool isi continua seria de invincibilitate in Anglia si a mai bifat doua recorduri majore in Premier League (Video)

Ziare.

Este de altfel cel mai bun parcurs al unei echipe de fotbal din Anglia in toata istoria Premier League, dupa primele 20 de etape consumate, cu 19 victorii si doar un egal bifat. Formatia lui Klopp ar putea deveni prima formatie care castiga titlul in Anglia fara infrangere intr-un sezon dupa 16 ani, de la performanta marii echipe a lui Arsenal, in 2003/2004, condusa de pe banca de Arsene Wenger si cu jucatori ca Henry, Pires, Petit, Bergkamp, Campbell sau Ljungberg pe teren.In sezonul minunat al lui Arsenal, dupa primele 20 de etape, londonezii stateau insa mai prost decat sta Liverpool acum, avand doar 46 de puncte si fiind pe locul 2, cu 12 mai putine decat a obtinut Liverpool in acest moment.Arsenal avea la acel moment 13 victorii si sapte rezultate de egalitate. Acum, Liverpool a reusit sa remizeze doar cu marea rivala United, 1-1, un egal smuls insa in prelungiri de baietii lui Klopp.Liverpool asteapta un nou titlu din 1990, iar in ultima partida, cea de joi seara, 2-0 cu Sheffield, gruparea in alb si rosu a mai bifat doua recorduri majore.Pe langa faptul ca a devenit echipa cu cel mai bun parcurs in primele 20 de runde din istoria Premier League, cu 58 de puncte din maximul de 60, formatia lui Jurgen Klopp a reusit 969 de pase in meciul din etapa 20, cele mai multe intr-un meci disputat vreodata in prima liga din Anglia.Iata cele doua goluri cu Sheffield ale lui Mane si Salah, pe acest link Ultima infrangere in campionat pentru cormorani dateaza din 3 ianuarie 2019, un 1-2 cu Man.City.Urmeaza pentru Liverpool o luna februarie de foc, in care campioana en-titre din Champions League va da piept in optimile de finala cu Atletico Madrid