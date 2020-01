Liverpool merge ceas in Anglia

Ziare.

com

Antrenorul "cormoranilor", Juergen Klopp, a menajat mai multi titulari la acest joc, in frunte cu starul Mohamed Salah, apeland la cativa tineri din propria pepiniera, intre care si Curtis Jones (19 ani), autorul unicului gol al intalnirii, in minutul 71.Middlesbrough (D2) - Tottenham 1-1Crystal Palace - (+) Derby County (D2) 0-1(+) Chelsea - Nottingham Forest (D2) 2-0(+) Sheffield United - AFC Fylde (D5) 2-1Rochdale (D3) - Newcastle 1-1Watford - Tranmere Rovers (D3) 3-3Preston North End (D2) - (+) Norwich City 2-4(+) Fulham (D2) - Aston Villa 2-1(+) Southampton - Huddersfield (D2) 2-0Brighton - (+) Sheffield W. (D2) 0-1(+) Manchester City - Port Vale (D4) 4-1(+) Leicester City - Wigan (D2) 2-0Wolverhampton - Manchester United 0-0(+) Bournemouth - Luton Town (D2) 4-0Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat in saisprezecimile de finala. Meciurile incheiate la egalitate se vor rejuca.