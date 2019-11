Liverpool o invinge pe Manchester City si se indreapta spre un titlu atat de visat

Ziare.

A fost o partida entuziasmanta facuta de Liverpool, in special in prima parte, cand in primele 13 minute LFC a marcat de doua ori. Fabinho cu un sut fabulos de la 30 de metri in minutul 6, apoi Salah din pasa lui Robertson au facut 2-0 rapid pe tabela.Putin dupa pauza, in minutul 51, Mane a marcat din pasa lui Henderson pentru un 3-0 fabulos, in ovatiile peluzei The Kop, care isi vedeau echipa la 8 puncte distanta de locul 2.City a incercat sa refaca handicapul de pe tabela, a si reusit sa marcheze, prin Bernardo Silva in minutul 78, dar nu a mai putut face si altceva. Oaspetii au cerut doua penaltiuri in partea secunda, unul dupa caderea spectaculoasa in careu a lui Sterling, dupa o impingere a lui Mane, dar si unul dupa un hent, de data aceasta destul de clar al lui Arnold.In niciuna dintre situatii, spre disperarea lui Pep Guardiola, arbitrul Michael Oliver nu a dorit sa vizioneze imaginile prin VAR, asa cum se intamplase si in prima parte, la alt hent in careul alb-rosu.City pierde asadar si este pe locul 4, cu 25 de puncte, la 9 distanta de Liverpool, dar sub si alte doua echipe, Leicester si Chelsea Cele patru goluri le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Echipele de start: