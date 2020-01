Liverpool o invinge pe Tottenham in reeditarea finalei Ligii Campionilor. Klopp il bate pe Mourinho in derbiul rundei

Ziare.

A fost un meci decis de un singur gol, 1-0 pentru Liverpoool, gol marcat de Roberto Firmino, brazilianul marcand din pasa lui Mo Salah, in minutul 37.Reusita lui "Bobby" Firmino poate fi urmarita in imagini VIDEO pe acest link O noua victorie pentru "cormorani", care domina cu adevarat acest sezon de Premier League, in care isi pot vedea in fine visul cu ochii, primul titlu dupa 30 de ani, primul din istoria EPL (caci la ultimul titlu al lui Liverpool, FA nu trecuse la actuala denumire a competitiei, Premiership).61 de puncte are Liverpool, 16 peste locul 2 ocupat de Leicester, grupare care a pierdut sambata in fata lui Southampton, scor 1-2, desi a condus pe tabela.Man.City ocupa locul 3 cu 44 de puncte. In luna februarie, Liverpool va da piept in optimile Champions League cu Atletico Madrid , grupare care duminica va da piept cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, de la ora 21, in Arabia Saudita.Mourinho nu prea a reusit sa reactiveze pe Spurs de la sosirea sa pe banca. Tottenham este abia pe 8 in Anglia, cu 30 de puncte, la 4 puncte de ultimul loc care duce in Europa League.Citeste si: