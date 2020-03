Liverpool pune la bataie 90 de milioane de euro pentru un star al Barcelonei

Ziare.

Liverpool se gandeste deja la perioada de transferuri din vara, iar duminica a aparut o informatie de ultima ora, furnizata de cotidianul catalan Sport . Acestia au anuntat ca Jurgen Klopp il doreste insistent pe Ousmane Dembele.Ousmane Dembele a fost adus de Barcelona de la Borussia Dortmund, clubul la care Klopp a fost antrenor inainte de a ajunge la Liverpool.Echipa in alb si rosu a pregatit suma de 90 de milioane de euro pentru Dembele, un jucator pentru care Dortmund a platit 15 milioane celor de la Rennes in 2016.Jucatorul francez are 22 de ani si in ultima perioada a fost foarte afectat de accidentari. Ramane de vazut daca Barcelona va dori sa il vanda pe jucatorul de culoare, avand in vedere ca in ultimii ani Barcelona si Liverpool au tot facut afaceri bune impreuna, daca ne gandim la Luis Suarez si Philippe Coutinho.In prezent, Dembele e cotat la suma de 70 de milioane de euro, iar in acest sezon el nu va mai putea juca din cauza accidentarilor. Pentru catalani, Ousmane a evoluat in 74 de meciuri , a marcat 19 goluri si a oferit si 17 pase de gol.Citeste si:D.A.