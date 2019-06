Liverpool si Chelsea se pregatesc de Supercupa Europei. Unde si cand se va disputa partida

Ziare.

Vom avea o finala suta la suta englezeasca in aceasta editie, dupa Chelsea a trecut clar de Arsenal cu 4-1 in finala Europa League de la Baku, iar Liverpool a invins-o pe Tottenham cu 2-0 in ultimul act de la Madrid.Partida va avea loc pe data de 14 august, la Istanbul, pe stadionul Vodafone Arena, stadionul echipei Besiktas, fosta grupare antrenata de Mircea Lucescu , la care a evoluat in trecut si atacantul Daniel Pancu.Besiktas va bifa si ea pe stadionul sau o finala de cupa europeana, dupa ce pe stadionul lui Galatasaray a avut loc finala Ligii Campionilor din 2005, castigata de Liverpool cu Milan, dupa ce italienii au avut 3-0, iar pe stadionul lui Fenerbahce am avut finala Cupei UEFA din 2009, castigata de Mircea Lucescu cu Sahtior in fata lui Werder Bremen Este pentru prima data cand se vor intalni in Supercupa Europei doua echipe din Anglia, dar si a opta oara cand se intalnesc echipe din aceeasi tara.Trebuie spus ca, pana acum, de cinci ori au jucat echipe din Spania si de doua ori din Italia.Va fi folosit in premiera si sistemul VAR, pentru a 44-a Supercupa a Europei din istorie.Liverpool are 3 Supercupe in palmares, ultima cucerita in 2005, iar Chelsea are una singura, in 1998, cu Dan Petrescu pe teren.