Mo Salah de la Liverpool se pregateste sa devina cel mai bine platit jucator din Premier League - presa

Mijlocasul celor de la LFC are deja o intelegere parafata pana in 2023, dar sefii americani ai lui Liverpool vor sa il "betoneze" pe Salah pentru multi ani pe Anfield, avand in vedere ca mai multi "granzi" ai Europei au dorit sa il transfere pe african, printre care Real Madrid Barcelona sau PSG Daca partile se vor intelege, Salah ar deveni clar cel mai bine platit fotbalist care evolueaza in Premier League, cu un salariu saptamanal de 430 de mii de lire sterline, dupa cum informeaza cotidianul englez The Sun Contractul anual al egipteanului se va ridica la 22,4 milioane de lire pe an, fata de 21,5 cat castiga Alexis Sanchez la Man.United, in prezent cel mai bine platit jucator din EPL.Al treilea jucator din acest top acum este Mesut Ozil de la Arsenal.Salah a fost unul dintre jucatorii decisivi pentru Liverpool in acest ultim sezon, in care oamenii lui Klopp au recucerit Champions League dupa o pauza de 14 ani.Africanul Salah, care a adunat 104 aparitii pentru Liverpool in toate competitiile, reusind 71 de goluri si 29 de pase decisive, este cotat in prezent la suma de 150 de milioane de euro.Recent, jucatorul a participat la Cupa Africii, gazduita chiar de Egipt, unde tara sa a fost eliminata in optimi.D.A.