Noi recorduri de senzatie pentru Liverpool dupa o noua victorie in Premier League

Ziare.

com

Sambata, Liverpool a triumfat in deplasarea de la Norwich, scor 1-0, un meci mai greu fata de alte dati pentru echipa lui Jurgen Klopp, decis in minutul 78, prin golul lui Sadio Mane. Decarul lui LFC a primit o pasa minunata in adancime de la Henderson si a fructificat faza cu un sut la coltul scurt al portarului, la firul ierbii.Sunt 25 de puncte acum distanta intre locul 1 si locul 2, ocupat de Manchester City , aceasta fiind cea mai mare diferenta de puncte intre primele doua clasate din istoria Premier League!In plus, Liverpool a mai bifat un record uluitor, devenind prima formatie care se califica matematic in grupele UEFA Champions League din sezonul urmator, cu peste 7 luni inainte de startul acestei super competitii europene.Liverpool a castigat 103 din ultimele 105 puncte puse in joc in Premier League, singurul pas gresit fiind in penultimul derbi cu Manchester United , scor 1-1.Pentru baietii lui Klopp va urma duelul cu Atletico Madrid , de marti de la ora 22, in turul optimilor UEFA Champions League, meci care va fi LIVE pe Ziare.com.Citeste si: