O echipa de liga a treia a scos o remiza uluitoare cu Liverpool in Cupa Angliei. Fanii au invadat terenul, iar partida se va rejuca (Video)

Scorul final a fost 2-2, desi gazdele erau conduse in minutul 65 cu 2-0 si sperantele erau demult pierdute. Liverpool a inceput bine si a marcat prin Jones in minutul 15, iar pana la pauza s-a facut 2-0, dupa autogolul lui Love, in minutul 46."Cormoranii" au inceput cu garnitura a doua aceasta partida, fara Salah si Firmino, care au fost insa introdusi de Klopp in ultimul sfert de ora, dar fara vreun rezultat pe tabela.Cummings a fost eroul lui Shrewsbury prin dubla sa din minutele 65 si 75, astfel ca aceasta partida se va rejuca intr-o data ulterioara pe Anfield Road.Echipele de start:Shrewsbury Town (4-4-2): Aaron Pierre, Sean Goss, Josh Laurent, Scott Golbourne, Ethan Ebanks-Landell, Max O'Leary, Donald Love, Callum Lang, Oliver Norburn, Shaun Whalley, Ro-Shaun Williams.Liverpool (4-4-2): Adriano, Fabinho, Harvey Elliott, Neco Williams, Dejan Lovren, Pedro Chirivella, Yasser Larouci, Curtis Jones, Joel Matip, Divock Origi, Takumi Minamino.Fanii echipei de liga a treia din Anglia au invadat terenul in ovatii de bucurie la final, iar rezumatul VIDEO al partidei il puteti urmari aici In alte partide din 16-imile Cupei Angliei, disputate tot duminica, Man.City a trecut de Fulham cu 4-0, iar United a invins in deplasare Tranmere Rovers cu 6-0.