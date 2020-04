Presa din Anglia scrie ca Liverpool il vede pe Florinel Coman ca un posibil inlocuitor pentru Sadio Mane

Ziare.

com

Senegalezul Mane poate pleca in vara la Real Madrid daca apare o oferta importanta si multumitoare pentru clubul in alb si rosu. Iar cei de la Liverpool Echo au scris despre faptul ca Florinel, septarul lui FCSB , poate fi un posibil inlocuitor pentru jucatorul de culoare.Coman a avut in ultima perioada mai multe oferte pentru a pleca de la stelisti, cea mai importanta fiind aceea de la Orlando, din Statele Unite.Englezii mai sus-citati i-au facut si o mica analiza lui Coman, despre care spun ca inca nu este un fotbalist cunoscut pe plan european: "Este un jucator cu reale calitati, are o rata de 0.40 de goluri in 90 de minute. Totusi, cifrele sale bune sunt inregistrate in campionatul Romaniei, departe de standardele fotbalului din Anglia.Coman este relativ necunoscut ca jucator, dar datele sugereaza ca nu va fi cazul pentru un timp lung de adaptare", spuneau cei de la Echo.Patronul Gigi Becali a anuntat recent ca a primit o oferta si din Europa pentru fostul jucator de la Viitorul , 8 milioane de euro plus 10 la suta dintr-un ulterior alt transfer.Cota de piata a jucatorului de 21 de ani in prezent este de 5,4 milioane de euro.Citeste si:D.A.