Presa internationala, la picioarele lui Liverpool, dupa triumful din Liga Campionilor

Ziare.

com

Toate cotidianele mari ale Europei au scris pe larg pe primele pagini despre succesul britanicilor, care asteptau acest trofeu de 14 ani. Cotidianul francez L'Equipe a titrat pe prima pagina: "Regii rosii", cu aluzie la culoarea traditionala pe care o poarta echipa engleza. In cronica partidei, francezii scriau, printre altele: "Cu o deschidere rapida de scor, gratie unui penalti transformat de Salah in minutul 2, rosii au controlat partida cu Tottenham in mare parte, castigand cu 2-0 o noua Liga a Campionilor, a sasea din istorie".Agentia britanica BBC nota: "Liverpool trece de Spurs pentru a triumfa in Champions League". Amintind in primul rand de antrenorul german Jurgen Klopp, artizanul acestui succes, presa britanica scria: "Jurgen Klopp a castigat primul sau trofeu dupa o pauza de 7 ani, din 2012, cand realiza eventul in Germania cu Borussia. Liverpool a sters dezamagirea finalei de anul trecut, cand pierdea clar cu Real Madrid , scor 1-3, castigand pentru a sasea oara acest trofeu, dupa 2-0 cu Spurs. Tottenham a avut sansele ei pe final pentru a egala, dar pe rand Allison a parat ocaziile semnate de Son Heung-min, Lucas Moura si Christian Eriksen". Spaniolii de la Marca au ales un titlu special pentru a celebra acest trofeu al lui Liverpool: "Apoteoza lui Klopp si a rock-ului", notau ibericii, care punctau mai departe..."Liverpool castiga a sasea Liga a Campionilor cu golurile semnate de Origi si Salah. Fiesta fotbalului englez de sambata seara, intr-o finala jucata la Madrid, a fost fiesta fotbalului jucat la intensitate maxima. Tottenham a reactionat tarziu dupa un gol primit devreme. Van Dijk, care a primit si premiul pentru jucatorul partidei, a fost magistral si are si el, ca si marcatorii din meci, un merit urias pentru acest trofeu", punctau cei de la reputatul cotidian spaniol.Alte titluri demne de luat in seama din presa europana ar fi: "Liverpool se incoroneaza pentru a sasea oara", titlu ales de cei de la El Mundo Deportivo, "Klopp isi invinge traumele", au ales spaniolii de la AS, aluzie la cele 2 finale de Liga pierdute pana atunci de antrenorul german, cu Bayern si Real, sau "Liverpool, campioana Europei! Tottenham se preda in fata lui Salah si Origi", a fost maniera aleasa de italienii de la Gazzetta dello Sport de a celebra acest trofeu al lui Liverpool.Liverpool - Chelsea va fi intalnirea din Supercupa Europei, dupa ce londonezii au triumfat miercuri in Europa League.Gruparea "cormoranilor" tocmai le-a depasit pe marile Barcelona si Bayern la capitolul Ligi ale Campionilor castigate, cele doua avand 5 la numar in palmares.D.A.