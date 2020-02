Profit impresionant facut de Liverpool

Ziare.

Clubul, care in sezonul trecut a ocupat locul secund in Premier League, a indicat o crestere a cifrei de afaceri cu 78 milioane lire sterline, fata de sezonul 2017/2018, in timp ce investitia in jucatori a ajuns la un record, 223 milioane lire sterline. In perioada de referinta au fost transferati portarul Alisson, mijlocasii Naby Keita, Fabinho si Xherdan Shaqiri, in timp ce alti 11 jucatori au primit contracte noi, inclusiv vedetele Salah, Mane, Henderson, Firmino, Robertson si Trent Alexander-Arnold.Veniturile din drepturile de televizare au crescut cu 41 milioane, pana la 261 milioane lire sterline, veniturile comerciale au sporit cu 34 milioane, pana la 188 milioane lire sterline, iar veniturile din vanzarea biletelor au urcat cu 3,5 milioane, pana la 84 milioane lire sterline.Liverpool a investit 50 milioane lire sterline intr-un nou centru de pregatire la Kirkby si a semnat noua parteneriate comerciale noi in sezonul trecut.In acest sezon, Liverpool are un avans de 22 puncte in fruntea Premier League si este la doar 12 puncte de castigarea matematica a titlului, pentru prima oara dupa 30 ani.