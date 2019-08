Verdict crunt pentru portarul celor de la Liverpool, dupa accidentarea stupida din prima etapa a Premier League

Ziare.

La o degajare simpla din careul sau mic, fostul goalkeeper de la Roma a alunecat si s-a accidentat destul de serios la gamba, el urmand sa stea departe de teren o perioada cuprinsa intre 4 si 8 saptamani, dupa cum anunta cotidianul britanic Daily Telegraph Portarul spaniol Adrien, venit in aceasta vara de la West Ham l-a inlocuit in timpul partidei pe Becker, iar Klopp va fi nevoit sa aduca si un portar de rezerva pentru iberic, e vorba de veteranul Andy Lonergan.Acesta are 35 de ani si a fost luat de Liverpool in turneul amical din SUA, dar nu a mai fost pastrat apoi in lotul "cormoranilor".Alisson a fost cumparat vara trecuta de la Roma pentru 66,8 milioane de lire sterline, fiind unul dintre cei mai scumpi, dar si valorosi portari ai planetei, decisiv pentru Liverpool sezonul trecut cand alb-rosii au castigat dupa o pauza de 14 ani UEFA Champions League.Preston, Leeds, Wolves sau Middlesbrough au fost echipele pentru care a mai evoluat Lonergan in cariera.Pentru Liverpol urmeaza miercuri partida din Supercupa Europei cu Chelsea Londra, meci LIVE pe Ziare.com, partida care se va disputa in Turcia, pe stadionul celor de la Besiktas Istanbul Alisson a castigat in aceasta vara si Copa America alaturi de nationala Braziliei, chiar la el acasa.D.A.