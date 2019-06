Circumstantele accidentului in care Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata - presa

Ziare.

Fostul star de la FC Sevilla Real Madrid sau Arsenal Londra a murit in urma unui accident ce a avut loc pe autostrada, in localitatea Utrera, aflata in apropierea orasului Sevilla.Ultimele informatii despre accident arata ca atacantul de 35 de ani de la Extremadura rula cu o viteza ametitoare, de peste 200 de kilometri la ora, asa cum informeaza ziarul spaniol As In masina se aflau 3 persoane, Reyes fiind la volan. Doi verisori ai sai mai erau in masina, iar unul dintre ei a murit si el in acest cumplit accident. Celalalt este intr-o stare extrem de grava la spitalul Virgen del Rocio, din Sevilla.Masina a iesit de pe carosabil, dupa ultimele investigatii realizate de Politia locala, pe partea dreapta, acolo unde s-a zdrobit de o bucata de beton, iar apoi s-a rostogolit si a ars in intregime.Reyes se intorcea de la Almendralejo la Utrera, dupa un antrenament efectuat la echipa sa Extremadura, care a decis sa retraga numarul 19 definitiv in memoria sa.Atacantul va fi depus intr-o capela improvizata ce va fi instalata pe stadionul Sevillei, Sanchez Pizjuan, acolo unde fanii isi vor putea lua adio de la marele atacant.Mai trebuie amintit ca sambata, inainte de startul finalei Ligii Campionilor dintre Liverpool si Tottenham, s-a tinut un moment de reculegere pentru jucatorul spaniol.Reyes a strans 21 de selectii pentru nationala Spaniei, reusind sa marcheze patru goluri Fostul mijlocas a avut un CV impresionant, reusind sa castige de cinci ori Europa League, Supercupa Europei si Premier League. De asemenea, el a avut in palmares si o finala de Liga Campionilor.D.A.