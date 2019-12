Lista jucatorilor romani monitorizati de Sevilla

Ziare.

com

Directorul sportiv al andaluzilor, Ramon Rodriguez Verdejo "Monchi", a enumerat nu mai putin de sapte tineri jucatori romani aflati in vederile sale."Prin intermediul prietenului meu Pietro (impresarul Pietro Chiodi - n.red.) cunosc multi jucatori romani talentati precum Razvan Marin Ianis Hagi , Tudor Baluta, Mitrita, Cicaldau, Coman, Puscas", a spus Monchi pentru Mediafax Intrebat daca se gandeste sa transfere vreunul in perioada imediat urmatoare, acesta a spus ca nu se pune momentan problema aceasta."Urmarim jucatori, printre care si multi romani pentru ca sunt multi tineri talentati, dar, in clipa de fata, nu ne-am gandit sa tranferam pe nimeni."Sevilla este interesata direct de fotbalul romanesc intrucat va infrunta campioana Ligii 1, CFR Cluj , in 16-imile de finala ale Europa League.