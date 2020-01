Sevilla, adversara lui CFR Cluj in primavara europeana, pas gresit in primul joc din 2020

Ziare.

Andaluzii au remizat pe teren propriu cu cei de la Athletic Bilbao, scor 1-1, dupa ce s-au vazut condusi pe tabela de scor inca din minutul 15.Ander Capa a fost cel care a deschis scorul pentru basci in primul sfert de ora, iar pana la pauza Sevilla a cerut un penalti si a lovit si bara prin Ever Banega.A fost nevoie de autogolul lui Nunez pentru ca Sevilla sa puncteze si ea, in premiera in noul an.Bilbao a rezistat eroic in ultimele minute, iar Sevilla se multumeste cu un egal care o pastreaza pe un loc de Champions League, locul 3, cu 35 de puncte. Bilbao e pe 7, cu 29 de lungimi.Cele doua goluri ale intalnirii le puteti urmari pe acest link Urmatorul meci pentru Sevilla in campionat este pe 18 ianuarie, in deplasare la marele Real Madrid CFR - Sevilla va fi dubla din 16-imile Europa League, dubla care va avea loc pe 20 si 27 februarie, ambele meciuri urmand sa fie LIVE pe Ziare.com.Sevilla a castigat de 5 ori in istorie acest trofeu, Cupa UEFA /UEFA Europa League.