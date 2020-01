Sevilla forteaza transferul unui star de la PSG, inaintea dublei manse cu CFR Cluj

Ziare.

com

Gruparea andaluza spera la un parcurs cat mai lung intr-o competitie pe care a castigat-o in trecut de 5 ori si de aceea forteaza in aceasta iarna un transfer al unui jucator de top de la PSG Julian Draxler este numele sau, jucator german cotat in prezent la 30 de milioane de euro, care insa nu a mai impresionat in ultima perioada la francezi.Mijlocasul de 26 de ani a jucat doar in 8 meciuri in acest sezon la PSG si a dat doar doua pase de gol, conducerea pariziana fiind dispusa sa renunte la serviciile sale in acest mercato de iarna, dupa cum scrie cotidianul spaniol AS 36 de milioane de euro a platit PSG pentru transferul lui Draxler de la Wolfsburg, in 2017. Spaniolii doresc sa il cumpere in aceasta iarna, sau macar sa il imprumute pana la vara si sa aiba o optiune de transfer definitiv.Pe 20 si 27 februarie se vor intalni CFR Cluj si Sevilla in 16-imile Europa League, cu primul meci care va avea loc la Cluj, in Gruia.Mijlocasul german a inceput fotbalul la Rentfort, iar apoi a ajuns la SSV Buer. Pe parcursul anilor a mai evoluat la Schalke 04, VfL Wolfsburg si PSG.La PSG, Draxler a bifat 126 de meciuri, 20 de goluri si 27 de pase de gol.D.A.