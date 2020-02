Sevilla, pas gresit cu ultima clasata din Spania, cu cateva zile inainte de duelul cu CFR Cluj

Ziare.

com

In etapa curenta de La Liga, Sevilla a remizat cu cei de la Espanyol Barcelona , codasa din Spania, scor 2-2. Un meci cu doua goluri per repriza, in care andaluzii au inceput mai bine, cu gol marcat in minutul 15 de Ocampos. Catalanii au egalat in minutul 35 prin Embarba, iar in minutul 50 au preluat conducerea pe tabela, dupa golul chinezului Wu Lei.Eliminarea lui Sanchez din minutul 69 pentru cumul de cartonase galbene a fost insa decisiva pentru oaspeti, care au primit al doilea gol pe final de meci.In minutul 80, Sevilla a bifat un punct dupa golul lui Suso, mijlocas spaniol recent adus de la AC Milan Sevilla ramane pe 5 cu 40 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid , iar pe 20 februarie va evolua cu CFR Cluj, de la ora 19.55, in Gruia, meci LIVE pe Ziare.com.In ultimele 4 partide in toate competitiile, Sevilla nu a reusit sa mai castige, inregistrand 2 egaluri si 2 infrangeri.Espanyol, dupa acest egal, a urcat un loc in La Liga, pana pe 19.Cele patru goluri ale partidei le puteti urmari in imagini VIDEO aici