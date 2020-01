Sevilla se intareste inainte de dubla cu CFR Cluj cu un jucator important de la Milan

Ziare.

Andaluzii nu s-au miscat pana acum pe piata transferurilor in aceasta perioada de mercato, dar acum pot da lovitura in ultimele 5 zile.Sevilla este in negocieri avansate cu un jucator important de la AC Milan , spaniolul Suso, fost component si al lui FC Liverpool , dupa cum sustine reputatul jurnalist italian Gianluca Di Marzio Suso nu isi mai gaseste locul la Milan, acolo unde in ultimele 3 partide s-a aflat doar pe banca de rezerve.In prima faza, Milan il va imprumuta 18 luni pe iberic in Spania, urmand ca spaniolii sa fie obligati sa il cumpere daca se indeplinesc anumite conditii.Suso are o cota de piata de 30 de milioane de euro in acest moment. In acest sezon de Serie A, Suso are doar un gol si doua pase de gol oferite.Sevilla va evolua in dubla cu CFR Cluj pe 20 si 27 februarie, meciuri care vor fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:D.A.