Un fost mare fotbalist spaniol socheaza cu privire la moartea lui Reyes: "Nu merita omagiul oferit unui erou"

Ultimele informatii despre accident arata ca atacantul de 35 de ani de la Extremadura rula cu o viteza ametitoare, de peste 200 de kilometri la ora.Fostul mare portar spaniol al Valenciei Santiago Canizares a oferit totusi o declaratie poate nepotrivita pentru acest moment, la aflarea acestei vesti: "Sa conduci cu o asemenea viteza inseamna sa ai o atitudine reprobabila. In accident, au mai fost victime si in afara soferului. Reyes nu merita omagiul unui erou. Asta nu inseamna ca nu regret ce s-a intamplat si ca nu ma rog pentru sufletele lor", puncta fostul portar pe contul sau de Twitter Fanii l-au criticat imediat dur pe Canizares dupa acest mesaj postat la auzul acestei vesti triste, iar Santiago, fost component al nationalei Spaniei a revenit rapid cu un nou mesaj:"Poate ca nu m-am facut inteles. Normal ca Reyes merita un omagiu pentru cariera lui si pentru contributia lui in fotbal.Am vrut doar sa ii invit pe toti sa se gandeasca la cate greseli facem. Intentia mea e compatibila cu durerea pe care o simt", a mai adaugat Canizares.Atacantul va fi depus intr-o capela improvizata ce va fi instalata pe stadionul Sevillei, Sanchez Pizjuan, acolo unde fanii isi vor putea lua adio de la marele atacant.Fostul mijlocas a avut un CV impresionant, reusind sa castige de cinci ori Europa League, Supercupa Europei si Premier League. De asemenea, el a avut in palmares si o finala de Liga Campionilor.D.A.