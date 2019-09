Inca un stadion de lux in Romania: Va costa 50 de milioane de euro

Ziare.

Stadionul Dan Paltinisanu va fi demolat in scurt timp si in locul sau va fi construit unul nou, cu o capacitate de 30 de mii de locuri.Tribunele vor fi acoperite complet, iar arena nu va avea pista.Conform unui anunt facut de presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, Compania Nationala pentru Investitii a lansat licitatia pentru studiile necesare."Ne aflam in fata unui moment important pentru realizarea noului stadion. La scurt timp dupa ce am predat amplasamentul, CNI a si lansat licitatia pentru studiile necesare. Investitia se misca in acest moment foarte rapid. Firma care va castiga licitatia va avea termen 4-5 luni sa predea documentatia.Suntem la dispozitia Companiei pentru orice situatie ce ar putea sa apara, astfel incat sa nu existe sincope in derularea investitiei", a declarat Dobra, citat de DigiSport.Costurile pentru constructia noului stadion se ridica la aproximativ 50 de milioane de euro si vor fi suportate din bani publici.C.S.