Pe ce a dat vina antrenorul lui Tottenham dupa esecul din finala Ligii Campionilor cu Liverpool

Ziare.

com

Mauricio Pochettino da vina pe ghinion in aceasta finala decisa de golurile lui Salah si Origi, primul gol fiind marcat dupa un penalti primit de Liverpool dupa doar 24 de secunde, la un hent facut in careu de Sissoko."Sunt mandru pentru efortul depus si de felul in care am luptat. Am fost ghinionisti, am primit un gol rapid din penalti. Am luptat si am jucat mai bine in repriza a doua. Sunt mandru, dar si putin dezamagit ca am avut ghinion. Penaltiul este o circumstanta pentru care un antrenor nu-si poate pregati echipa. Niciodata nu poti sa te gandesti ca adversarii vor avea 1-0 dupa cateva minute. A fost un moment greu. Sunt mandru ca antrenez acesti jucatori si o felicit pe Liverpool. Nu a fost sa fie azi. Standardele au fost sus. Vreau sa repet aceasta experienta. Este cel mai important meci dupa finala Cupei Mondiale", a punctat imedat dupa partida, vizibil suparat, Pochettino, pentru televiziunea BT Sport.Tottenham a fost pentru prima data in istorie in finala UEFA Champions League, clubul englez avand totusi un trecut european bogat, cu doua Cupe UEFA castigate, in 1972 si 1984 si o Cupa a Cupelor in 1963.Citeste si:D.A.