Accidentare ingrozitoare pentru un fost fotbalist al Barcelonei in Premier League (Video)

Acolo, fotbalistul celor de la Everton, Andre Gomes, 26 de ani, fost fotbalist al Barcelonei, a suferit fara indoiala cea mai urata accidentare din acest sezon. In minutul 78 al partidei cu Tottenham, Gomes a cazut victima unui atac involuntar al lui Son. Sud-coreeanul a incercat sa il opreasca pe lusitan din cursa, dar in urma faultului si a contactului ulterior cu Aurier, acesta si-a rupt efectiv piciorul.Son a fost eliminat evident de catre arbitru, dar acest lucru a fost mai putin important, caci asiaticul a izbucnt in lacrimi imediat dupa ce si-a dat seama ce i-a provocat lui Gomes.Au fost scene pe care cu siguranta nimeni nu si-ar dori sa le vada vreodata pe un teren de fotbal.Cel mai probabil, Gomes a suferit o fractura teribila si va lipsi cel putin 6 luni de pe teren. Piciorul lui Gomes, dupa cum se vede in imaginile VIDEO de mai sus, i se frange practic de la nivelul gleznei. Lusitanul a scos un urlet ingrozitor si medicii au intervenit de urgenta, punandu-i si masca de oxigen.Partida s-a terminat 1-1 intre cele doua formatii din Premier League.