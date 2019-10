Accidentare oribila a capitanului lui Tottenham, Hugo Lloris, care si-a rupt mana in Premier League, dupa o gafa colosala (Video)

Ziare.

Spurs a mers in deplasare la Brighton in etapa cu numarul 8 a EPL, Brighton fiind echipa romanului Tudor Baluta. Totul a inceput catastrofal pentru oaspeti, dupa ce in minutul 3 Lloris a luat un gol dupa o gafa colosala, care a condus si la grava sa accidentare.Maupay a fost cel care a deschis scorul, dupa ce a impins in plasa o minge simpla, scapata in fata de Lloris, care a calculat gresit traiectoria unui balon venit dupa o centrare de pe flancul stang.Din pacate insa pentru francez, in momentul in care a scapat acea minge, Lloris a cazut pe spate si vrand sa isi atenueze caderea, a cazut pe mana stanga, care, asa cum se vede in imaginile VIDEO de mai jos, s-a rupt:La pauza, scorul a urcat la 2-0 pentru Brighton, fosta echipa a lui Florin Andone Spurs isi continua forma extrem de slaba, pierzand acum cateva zile in grupele Ligii Campionilor cu 2-7 acasa cu Bayern.