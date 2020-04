Jucatorii unei echipe de top au incalcat iarasi regulile de distantare sociala

Ziare.

com

Francezul Serge Aurier a postat pe Instagram o inregistrare video in care poate fi vazut antrenandu-se alaturi de ivorianul Moussa Sissoko, colegul sau de la gruparea londoneza, filmuletul fiind ulterior sters.Cei doi au anuntat, printr-un comunicat preluat de mai multe ziare britanice, ca vor face o donatie in beneficiul serviciului britanic de sanatate (NHS), cerandu-si totodata scuze pentru incalcarea regulilor."Recunoastem ca, in calitate de fotbalisti profesionisti, avem o responsabilitatea de a fi modele, in mai ales in aceasta perioada incerta, cu care se confrunta intreaga lume", au precizat Aurier si Sissoko.In prima parte a acestei luni, antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho, a fost surprins impreuna cu trei dintre elevii sai, Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon si columbianul Davinson Sanchez, intr-un parc din Londra in timp ce acestia se pregateau fara sa respecte regulile impuse de autoritati."Accept ca actiunile mele nu au respectat linia guvernului de a evita contactele cu alti oameni", a explicat Mourinho intr-un comunicat.