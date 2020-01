Pierdere grea pentru Jose Mourinho

Ziare.

com

"Dupa evaluarea facuta de echipa noastra medicala, confirmam ca Harry Kane va fi supus unei operatii pentru a fi refacut muschiul rupt de la coapsa stanga", a comunicat Tottenham.Astfel, revenirea lui Kane este prevazuta cu doua luni inainte de EURO 2020.Harry Kane s-a accidentat la coapsa cand a marcat un gol, nevalidat de arbitru, in meciul de campionat pierdut pe 1 ianuarie la Southampton (0-1).Atacantul este la prima accidentare din acest sezon, dupa ce a avut doua perioade de indisponibilitate in sezonul trecut din cauza unor probleme la ligamentele gleznei stangi.El a marcat 27 de goluri in 31 de meciuri in actuala stagiune pentru echipa de club si nationala Angliei.Accidentarea lui Kane se adauga absentei de durata a altui om de baza al echipei, portarul francez Hugo Lloris, care a suferit o luxatie a cotului la inceputul lui noiembrie si a avut nevoie de operatie.