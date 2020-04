Un fotbalist de top a plecat in armata

Ziare.

com

Atacantul lui Tottenham va petrece trei saptamani intr-o unitate de infanterie marina din provincia Jeju.Gruparea din Premier League a confirmat luni informatia si a anuntat ca fotbalistul in varsta de 27 de ani va reveni la Londra in luna mai.In Coreea de Sud, stagiul militar este obligatoriu.Heung-Min Son joaca la Tottenham Hotspus din 2015, strangand 220 de meciuri si reusind sa marcheze 83 de goluri pentru formatia pregatita in prezent de Jose Mourinho.A mai evoluat in cariera sa pentru Hamburg si Bayer Leverkusen.I.G.