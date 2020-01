O echipa cunoscuta revine in fotbalul romanesc: Iata cine a cumparat brandul FC Vaslui

Ziare.

com

Fanii reuniti in Asociatia Sportiva a Suporterilor FC Vaslui si echipa Sporting Juniorul Vaslui s-au asociat si au reusit sa preia marca FC Vaslui , astfel ca fostul club al lui Porumboiu revine oficial in fotbal."Dupa aproape sase ani de lupte, de sperante, de asteptari, a venit si ziua! Ziua cand stema, care a dus numele orasului pe cele mai inalte trepte ale competitiilor fotbalului european se intoarce acasa, la Vaslui! Azi suntem in masura sa va anuntam ca dezideratul care ne-a facut sa nu dam un pas in spate in aceasta perioada, s-a realizat!Cu totii am strabatut acesti ani grei, fiind convinsi ca pentru fotbalul vasluian vor veni vremuri mai bune. Acele vremuri, credem noi, nu sunt departe!Cum in aceasta iarna am reusit sa ne indeplinim cea mai importanta dorinta, ASS FC Vaslui si Sporting Vaslui au batut palma, iar incepand cu acest retur vom merge impreuna pentru a duce fotbalul vasluian, din nou, in ligile superioare", este mesajul suporterilor vasluieni, scrie sport.ro Din cate se pare, planul este ca Sporting Juniorul Vaslui sa preia marca si sa isi schimbe denumirea in FC Vaslui.Echipa este lider in Liga 4, cu sanse mari de promovare la finalul acestui sezon.