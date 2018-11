Federatia Comunitatilor Evreiesti reactioneaza in scandalul declansat de afirmatiile lui Ilan Laufer

Ziare.

FCER-CM a analizat, in reuniunea de joi, afirmatiile publice ale lui Ilan Laufer, dupa respingerea nominalizarii sale ca ministru al Dezvoltarii Regionale."Presedintele Romaniei a dovedit, de-a lungul timpului, o intelegere deosebita atat pentru tragedia Holocaustului, la originea caruia a fost antisemitismul, in formele sale cele mai feroce, cat si pentru suferintele supravietuitorilor Holocaustului.Presedintele Klaus Iohannis a militat permanent pentru combaterea antisemitismului si negationismului si recunoasterea, in repetate randuri, a contributiei minoritatii evreiesti la crearea si dezvoltarea Romaniei moderne", scrie in comunicat, unde se arata ca exemplul cel mai recent al acestei atitudini este decorarea de catre presedintele Iohannis a peste 40 de supravietuitori ai Holocaustului, cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Holocaustului din Romania, in 9 octombrie 2018.Potrivit sursei, meritele presedintelui in lupta pentru combaterea antisemitismului si memoria Holocaustului au fost recunoscute si de mari organizatii evreiesti precum American Jewish Comitee, care i-a decernat, in anul 2017, distinctia "Lumina Popoarelor"."Totodata, FCER-CM nu poate fi de acord cu acuzatii colective la adresa niciunei minoritati. In ceea ce priveste minoritatea germana din Romania, FCER-CM a avut si are relatii excelente de lucru si de colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Romania, cu reprezentantul acestei etnii, un partener de lunga durata al FCER-CM in promovarea democratiei si a luptei impotriva antisemitismului.Subliniem in mod cu totul special ca acuzatiile de antisemitism si invocarea atat a memoriei victimelor Holocaustului, cat si a acestei tragedii a umanitatii nu pot si nu trebuie sa fie folosite intr-un conflict politic.Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic a luptat si va lupta intotdeauna impotriva manifestarilor antisemite si va lua orice masuri sunt necesare pentru combaterea actelor reale de antisemitism, aceasta fiind una din misiunile sale fundamentale", se arata in comunicatul semnat de Comitetul Director al FCER-CM.De altfel, conducerea Federatiei a avut o prima reuniune pentru a dezbate declaratiile lui Ilan Laufer miercuri, cand s-a asociat luarii de pozitie a deputatului Silviu Vexler, care s-a disociat total de afirmatiile lui Ilan Laufer.Ilan Laufer a declarat, marti seara, la sediul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis a respins numirea sa in functia de ministru al Dezvoltarii din antisemitism , el acuzandu-l pe seful statului ca acesta este un gest dintr-un lung sir de actiuni antisemite.