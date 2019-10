Bogdan Vintila a izbucnit in timpul unei conferinte de presa: Antrenorul lui FCSB s-a ridicat si a vrut sa plece

Ziare.

Antrenorul "ros-albastrilor" a fost enervat la culme de o intrebare a unui jurnalist si a vrut sa paraseasca sala."Veti juca un fotbal sampanie cu Dinamo?", a fost intrebarea care l-a deranjat pe tehnicianul in varsta de 47 de ani."Nu stiu ce intelegeti prin fotbal sampanie, nu inteleg. Daca incepem cu din astea... Va multumesc", a spus Vintila, care a dat sa se ridice, insa n-a plecat in cele din urma.Derbiul dintre FCSB si Dinamo, din cadrul etapei a 12-a a Ligii 1, e programat sambata seara, de la ora 20:30.Inaintea acestei etape, FCSB se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1, iar Dinamo ocupa pozitia a 10-a.I.G.