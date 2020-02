FCSB si Dinamo, amendate drastic de Comisia de Disciplina a FRF

Ziare.

"In baza art. 82.2 si 3.a si c din RD, raportat la art. 83.2.d, se sanctioneaza clubul FC FCSB cu o penalitate sportiva de 15.000 lei; In baza art. 82.1 si 3 a si c, raportat la 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Dinamo 1948 Bucuresti cu o penalitate sportiva de 15.000 lei", se arata in comunicatul comisiei postat pe site-ul oficial al LPF.Jucatorul echipei FCSB, Lucian Cristea, eliminat in partida cu Dinamo, a fost suspendat de Comisia de Disciplina pentru trei jocuri si a primit o penalitate sportiva de 5.000 de lei.In timpul partidei Dinamo - FCSB, din cadrul etapei a 26-a a Ligii I, suporterii ambelor formatii au aruncat pe teren si in tribune, in mai multe randuri, torte si petarde, ceea ce a dus la intreruperea partidei.Meciul Dinamo - FCSB a fost castigat de echipa antrenata de Dusan Uhrin Jr cu scorul de 2-1.